В Чувашии в ДТП с бензовозом погибли три человека

В легковушке столкнувшейся с грузовым транспортом ехали пять человек. Фото: ГИБДД Чувашии

В этот понедельник, 12 июня, в 12.55 на дороге А-151 возле деревни Караклы Канашского района произошла массовая авария. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Веста», когда двигался в сторону Ульяновска, выехал на встречную полосу движения. Там он по касательной столкнулся с автомобилем «Киа Рио», а после врезался в пустой бензовоз.

- В результате ДТП 43-летний водитель «Лады», а также 12-летняя и 60-летний пассажиры от полученных травм скончались на месте, - сообщили в ГИБДД Чувашии.

Кроме них, в машине ехали еще шестилетний мальчик и 56-летняя женщина. Они также пострадали, но выжили. Их отправили в больницу. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства этой аварии.

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