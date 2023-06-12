В Татарстане снова объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

Штормовое предупреждение продлили до двадцатых чисел июня. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

С 13 по 23 июня в республике местами сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность лесов. Объявлено штормовое предупреждение, заявляет в связи с этим Гидрометцентр Татарстана.

Отметим, что с начала 2023 года это уже восьмое подобное предупреждение. Последние длилось с 6 по 12 июня. Теперь же названы новые сроки.

Напомним, что до середины июня часть лесов в Татарстане из-за высокой пожарной опасности остается закрытой для посещения. Ограничение действует, например, на территории Азнакаевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Болгарского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Лаишевского, Мамадышского, Нижнекамского и Тетюшского районов.

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