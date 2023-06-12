После обращения Мизулиной в Казани перенесли концерт рэпера Big Baby Tape

Директор лиги безопасного интернета попросила правоохранителей проверить исполнителя на пропаганду употребления наркотиков.

В этот понедельник, 12 июня, в Казани должен был выступить рэпер Big Baby Tape. Но его концерт неожиданно перенесли.

- Переносится по независящим от артиста и организаторов причинам. Все ранее купленные билеты остаются действительными. На днях мы анонсируем новую дату концерта (ориентировочно - начало июля), - сообщили в соцсетях организаторы выступления рэпера в Казани.

Отметим, что концерты Big Baby Tape начали отменять после обращения директора российской лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она написала в следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру просьбу, проверить исполнителей Kizaru, Кишлак и Big Baby Tape на пропаганду употребления наркотиков.

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