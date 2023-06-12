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НовостиОбщество12 июня 2023 8:42

После обращения Мизулиной в Казани перенесли концерт рэпера Big Baby Tape

Организаторы сообщают, что все купленные билеты будут действительны на новую дату выступления
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Директор лиги безопасного интернета попросила правоохранителей проверить исполнителя на пропаганду употребления наркотиков.

Директор лиги безопасного интернета попросила правоохранителей проверить исполнителя на пропаганду употребления наркотиков.

В этот понедельник, 12 июня, в Казани должен был выступить рэпер Big Baby Tape. Но его концерт неожиданно перенесли.

- Переносится по независящим от артиста и организаторов причинам. Все ранее купленные билеты остаются действительными. На днях мы анонсируем новую дату концерта (ориентировочно - начало июля), - сообщили в соцсетях организаторы выступления рэпера в Казани.

Отметим, что концерты Big Baby Tape начали отменять после обращения директора российской лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она написала в следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру просьбу, проверить исполнителей Kizaru, Кишлак и Big Baby Tape на пропаганду употребления наркотиков.

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