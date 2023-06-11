Прибыв на место, спасатели подняли рыбака на борт и доставили до берега. Фото: МЧС Татарстана

В Набережных Челнах рыбак едва не утонул на Каме по проспекту Беляева в сторону городского пляжа. Сообщение о падении мужчины с резиновой лодки поступило днем 11 июня, сообщает МЧС Татарстана.

Заявитель сообщил, что мужчина в оранжевом спасательном жилете плыл на зеленой резиновой лодке. В один момент он оказался за бортом, а его водный транспорт сдуло ветром к берегу.

Прибыв на место, спасатели подняли рыбака на борт и доставили до берега. По словам пострадавшего, он потерял равновесие, пытаясь встать в полный рост.

Напомним, на третьи сутки поисков из реки Камы извлекли тело пропавшего мужчины.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram