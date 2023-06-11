В Казани на форуме «Артек» достиг договоренности о международном сотрудничестве

Соответствующее соглашение Международный детский центр подписал с министром начального и среднего образования Зимбабве Эвелин Ндлоу. Фото: «Артек»

В Казани на образовательном форуме «Формируя будущее» «Артек» достиг договоренности о международном сотрудничестве с представителями иностранных государств. Соответствующее соглашение Международный детский центр подписал с министром начального и среднего образования Зимбабве Эвелин Ндлоу, сообщает пресс-служба организации.

По словам Эвелин Ндлоу, они заинтересованы в сотрудничестве и надеются, что оно будет плодотворным. После переговоров во взаимодействии с «Артеком» убедились и представители Мали.

- Это очень важный момент, потому что мы даем возможности нашим детям узнать нечто новое по сравнению с тем, с чем они не знакомы в Мали, в плане культурном, в плане развития компетенций и расширения своих знаний о мире, - заявил советник министра национального образования республики Огюстен Пудиуго.

Напомним, в Казани состоялся Международный образовательный форум «Формируя будущее».

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