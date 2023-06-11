Умер Рашид Мустафин, главный дирижер Госансамбля песни и танца Татарстана

Рашида Мустафина похоронят в деревне Сосна Балтасинского района. Фото: vk.com/tatans

11 июня умер главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана, композитор, народный артист республики Рашид Мустафин. Ему было 77 лет. Об утрате сообщил творческий коллектив. Церемония прощания с ним состоится 12 июня в 9:00 у мечети Аль-Марджани.

Отметим, главный дирижер Госансамбля родился 6 января 1946 года в столице Татарстана. Он окончил Ижевское музыкальное училище, Казанский институт культуры. Был главным дирижером оркестра ансамбля песни и танца Татарской АССР с 1972-го.

- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Рашид абый, - отметили в пресс-службе Госансамбля республики.

Рашида Мустафина похоронят в деревне Сосна Балтасинского района.

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