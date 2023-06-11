В результате пожара на проспекте Ямашева в Казани погиб мужчина

Огонь распространился по площади в 12 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Около 18:32 в субботу, 10 июня, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на проспекте Ямашева в Казани. Горела трехкомнатная квартира на седьмом этаже в 15-этажном доме. Огонь распространился по площади в 12 квадратных метров.

В ходе тушения пожарные обнаружили тело мужчины в бессознательном состоянии. В 18:54 открытое горение было ликвидировано. В 19:18 после проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть пострадавшего.

- Причина пожара устанавливается, - пояснили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Напомним, в результате пожара в Авиастроительном районе Казани погиб мужчина.

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