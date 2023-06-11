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НовостиОбщество11 июня 2023 6:44

В Набережных Челнах на берегу Камы появится спортивный парусный пляж

Благодаря этому место станет более раскрытым
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На парусном пляже появятся раздевалки.

На парусном пляже появятся раздевалки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах на берегу Камы появится спортивный парусный пляж. Благодаря этому место станет более раскрытым, сообщает пресс-служба Института развития городов Татарстана.

По словам директора бюро «Архдесант» Дарьи Климовой, по четырехметровой полосе для пешеходов и велосипедистов можно будет спуститься к воде, не потревожив экосистему. А на самом парусном пляже появятся раздевалки.

Отметим, парусный пляж войдет в парк «Прибрежный». В данное время приступили к к реализации второй очереди, первую уже завершили. Уже готовы вход в парк, детские площадки, площадка для выгула собак, а также экомаршрут.

Напомним, в Казани на месте «Кырлая» могут создать парк.

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