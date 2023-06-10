Жителя Чебоксар за изнасилование девочки приговорили к колонии строгого режима

Причастность к преступлению удалось доказать благодаря показаниям потерпевшей и свидетелей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чебоксарах педофил приговорен к 12,5 годам лишения свободы. Дело было рассмотрено в суде.

Как выяснили следователи, вечером в январе текущего года 33-летний житель Чебоксар, буду пьян, в квартире своей сожительницы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери. Причастность к преступлению удалось доказать благодаря показаниям потерпевшей и свидетелей, заключениям экспертиз. Более того, мужчина и сам сознался в содеянном. Суд приговорил жителя Чувашии к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующего ограничения свободы на один год.

Ранее мы сообщали, что житель Татарстана обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки, совершенном в 2012 году.

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