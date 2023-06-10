УМВД Набережных Челнов потребовало внести в черный список ЧОП

До начала исполнения обязательств у компании закончилась лицензия Фото: Михаил ФРОЛОВ

УМВД Набережных Челнов потребовало внести частное охранное предприятие «Скиф» в «черный список», то есть реестр недобросовестных поставщиков. С жалобой ведомство обратилось в УФАС.

ЧОП выиграло контракт на обслуживание центра временного содержания мигрантов, но работу почти на четыре миллиона рублей так и не выполнило.

В ходе проверки представители «Скифа» пояснили, что до начала исполнения обязательств у компании закончилась лицензия. В ЧОП искали выход, но продлить ее не получилось, сообщают «Казанские ведомости».

В УВД решили в одностороннем порядке расторгнуть договор, затем на ЧОП был наложен штраф. Компания все оплатила, в УФАС было отказано в требовании вносить «Скиф» в реестр.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram