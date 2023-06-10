УМВД Набережных Челнов потребовало внести в черный список ЧОП

До начала исполнения обязательств у компании закончилась лицензия
Фото: Михаил ФРОЛОВ
УМВД Набережных Челнов потребовало внести частное охранное предприятие «Скиф» в «черный список», то есть реестр недобросовестных поставщиков. С жалобой ведомство обратилось в УФАС.
ЧОП выиграло контракт на обслуживание центра временного содержания мигрантов, но работу почти на четыре миллиона рублей так и не выполнило.
В ходе проверки представители «Скифа» пояснили, что до начала исполнения обязательств у компании закончилась лицензия. В ЧОП искали выход, но продлить ее не получилось, сообщают «Казанские ведомости».
В УВД решили в одностороннем порядке расторгнуть договор, затем на ЧОП был наложен штраф. Компания все оплатила, в УФАС было отказано в требовании вносить «Скиф» в реестр.
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