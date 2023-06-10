В Лениногорском районе сельчане жалуются на пыль и шум от каменоломни

Сельчанам пообещали, что будет проведена проверка Фото: принтскрин видео.

Жители села Каркали Лениногорского района Татарстана стараются не выходить на улицу — на них несет пыль, каменную и дорожную. Неподалеку расположена каменоломня. Также местные жалуются на частый шум от дробления камней, он, по их словам, раздается даже ночью.

Село расположено в низине, а карьер — на холме, все с каменоломни летит вниз, сообщают «Вести Татарстан». На предприятии считают, что они не виноваты и не могут «влиять на природу». При этом глава организации дал обещание проконтролировать, чтобы грузовики больше не ездили через село.

Жители также обращались в Минэкологии и Роспотребнадзор. Сельчанам пообещали, что будет проведена проверка.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах жители жалуются на стойкий запах газа на улице.

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