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НовостиОбщество10 июня 2023 5:12

В Нижнекамске увеличится время работы трамвайного маршрута № 2

Это связано с ростом пассажиропотока
Адам САГАЛ
Окончание время работы и заезд в парк - 23:00

Окончание время работы и заезд в парк - 23:00

Фото: Александра БУДАЕВА

С 13 июня в Нижнекамске увеличится время работы трамвайного маршрута № 2. Мера принята в связи с ростом пассажиропотока.

От МУП «ГЭТ» первый рейс будет стартовать в 4:30, возвращаться от конечной остановки на Красном Ключе он будет в 5:00.

Последний рейс трамвайного маршрута №2 будет выезжать от МУП «ГЭТ» в 21:55, а стартовать от Красного Ключа — в 22:30. Окончание время работы и заезд в парк - 23:00.

Ранее мы сообщали, что на строительство новой трамвайной ветки в Челнах понадобится более 1 миллиарда рублей. Ее планируется проложить в микрорайон Замелекесье.

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