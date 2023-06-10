Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика10 июня 2023 5:05

В Татарстане в 2023 году построено почти 2 млн квадратных метров жилья

Это 62% от плана
Адам САГАЛ
На сегодняшний день застройщики сдали 115 многоквартирных домов

На сегодняшний день застройщики сдали 115 многоквартирных домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане к июню построено почти 2 миллиона квадратных метров жилья. Это более половины (62%) от плана на текущий год. Показатели на совещании в Доме правительства РТ озвучил глава местного Минстроя Марат Айзатуллин.

На сегодняшний день застройщики сдали 115 многоквартирных домов, ведется строительство еще 82. По программе соципотеки возведены уже 20 домов, это половина от плана. По ИЖС годовой план выполнен на 60%.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в 662 многоквартирных домах идет капитальный ремонт.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram