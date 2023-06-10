В Татарстане в 2023 году построено почти 2 млн квадратных метров жилья

На сегодняшний день застройщики сдали 115 многоквартирных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане к июню построено почти 2 миллиона квадратных метров жилья. Это более половины (62%) от плана на текущий год. Показатели на совещании в Доме правительства РТ озвучил глава местного Минстроя Марат Айзатуллин.

На сегодняшний день застройщики сдали 115 многоквартирных домов, ведется строительство еще 82. По программе соципотеки возведены уже 20 домов, это половина от плана. По ИЖС годовой план выполнен на 60%.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в 662 многоквартирных домах идет капитальный ремонт.

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