В Татарстане стартовало строительство часовни Маргариты Мензелинской

После окончания строительства здесь планируется отпевать умерших.

В Татарстане на православном городском кладбище Мензелинска закончили разметку фундамента часовни преподобномученицы Маргариты Мензелинской. Проект одобрили митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и руководитель района Айдар Салахов.

Курировать строительство будет настоятель Никольского собора Роман Храмутичев. Именно к этому религиозному объекту будет приписана часовня. После окончания строительства здесь планируется отпевать умерших.

Ранее мы сообщали, что Минниханов дал старт строительству мечети и храма на территории ДРКБ.

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