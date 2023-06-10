В Казани участников международного форума заинтересовала технология проведения ЕГЭ

Также делегаты выразили серьезную заинтересованность в сотрудничестве по вопросам развития среднего профессионального образования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди участников международного форума «Формируя будущее» в Казани вызвали интерес российские проекты и решения в сфере образования. В частности, «Российская электронная школа» и технологии проведения ЕГЭ.

Также делегаты из других стран выразили серьезную заинтересованность в сотрудничестве по вопросам развития среднего профессионального образования. Так, иностранцев заинтересовала организация обмена методиками по подготовке специалистов рабочих отраслей.

Ранее мы сообщали, что в Зеленодольске молодым учителям дополнительно будут платить по 50 тысяч. Об этом рассказал глава района Михаил Афанасьев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram