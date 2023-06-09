Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волжском районе Марий Эл ввели карантин по птичьему гриппу, рассказывают в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы. Соответствующий указ подписал глава республики Юрий Зайцев.

О вспышке заболеваемости и падеже птиц на территории птицефабрики «Приволжская» стало известно накануне. Радиус угрожаемой зоны составляет порядка 5 километров, наблюдаемой – 10-ти.

В этой связи на самом предприятии, а также в девяти селах и деревнях Волжского района введен карантин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram