ФОТО: kzn.ru

41 ученик Казани сдал ЕГЭ на 100 баллов, сообщает мэрия со ссылкой на пресс-службу Управления образования Исполкома города. Появились первые результаты экзаменов у выпускников.

Сообщается, что 31 ученик получил наивысшее количество баллов (100) по литературе. Девять выпускников оказались стобалльниками по химии, и один - по географии.

Однако пора ЕГЭ продолжается. 3,5 тысячи выпускников Казани в настоящее время готовятся к экзаменам по трём предметам: биологии, устным и письменным языковым дисциплинам, а также информатике.

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