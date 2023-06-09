Управляющая компания, которую возглавила бывшая чиновница, обслуживает более 50 домов. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

В Набережных Челнах Альфия Кондрабаева возглавила управляющую компанию «ДОМиКО». Недавно она покинула исполком, где занимала пост заместителя начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения. На деловом понедельнике ее торжественно проводил мэр города Наиль Магдеев.

Управляющая компания, которую возглавила бывшая чиновница, обслуживает в Набережных Челнах более 50 домов, почти 11 тысяч квартир.

Ранее мы сообщали, что помощником руководителя исполкома назначен Константин Рысев.

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