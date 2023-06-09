В Татарстане главного врача клиники подозревают в подделке дипломов

Раньше клиника уже получала предостережение из-за наличия в информационных материалах недостоверной информации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане главного врача клиники «Spina» подозревают в подделке дипломов о наличии медобразования по специальностям «Лечебное дело» и «Мануальная терапия». Информацию сообщили в пресс-службе Татарстанского УФАС.

В ведомство пришло обращение, в котором изложены сомнения, что дипломы врача подлинные.

- Исходя из данных архива Казанского государственного медицинского университета, дипломы о наличии у врача профильного образования по указанным специальностям вузом не выдавались, - говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что раньше медицинская клиника уже получала предостережение из-за наличия в информационных материалах недостоверной информации о профподготовке специалистов. Но администрация не исполнила требований Росздравнадзора и недостоверная информация по-прежнему находится в открытом доступе.

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