В Татарстане назвали вакансии с зарплатой до 180 тысяч рублей

До 180 тысяч рублей может зарабатывать комплектовщик заказов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в июне одну из самых высоких зарплат в регионе предлагают за вахту комплектовщику заказов — до 180 000 рублей. Сотрудник будет работать с терминалом сбора данных, сканировать и собирать заказы. Кандидату необходимо иметь образование не ниже среднего специального. Компания предоставляет питание и условия для проживания, компенсирует затраты на проезд.

До 150 000 рублей может зарабатывать оператор буровой установки. Соискателю необходимо иметь опыт работы от 1 года, а также водительское удостоверение категории С. Работа подразумевает командировки по региону.

Столько же готовы платить официанту. Будущему сотруднику предстоит обеспечивать профессиональное, дружелюбное и квалифицированное обслуживание в кафе, помогать гостям в выборе блюд и напитков, контролировать своевременность приготовления заказов и товарный вид перед подачей на стол, а также поддерживать чистоту в зале. Работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта, однако для трудоустройства необходимо иметь медицинскую книжку, организаторские навыки, понимать принципы работы за барной стойкой и в ресторане, а также знать основы миксологии и коктейльной культуры. В компании рассматривают для трудоустройства студентов.

От 125 000 рублей предлагают шлифовщику круглой машинки в Набережных Челнах. Сотрудник будет выполнять шлифовальные работы на круглошлифовальных станках. Кандидату необходимо иметь опыт работы от 3 лет и квалификацию не ниже 4 разряда. Работодатель предоставляет спецодежду, корпоративный транспорт и жилье при необходимости.

В Нижнекамске требуется инженер ПТО с зарплатой до 114 000 рублей. В обязанности сотрудника входит ведение исполнительной документации на объектах системы, заполнение специальных журналов, составление исполнительных схем. Соискатель должен иметь опыт работы от 1 года, высшее образование, владеть программами AutoCAD, Компас-3D. Компания выплачивает премии по результатам работы, обеспечивает сотрудников питанием, спецодеждой и условиями для проживания.

Исследование «КП-Казань» предоставили специалисты сервиса работа.ру, оно было проведено на основании вакансий июня.

Ранее мы сообщали, что жителям Татарстана предложат вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей.

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