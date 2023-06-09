В Татарстане сформировали штаб по подготовке к отопительному сезону

Начальником штаба назначили министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона Марата Айзатуллина. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Татарстане сформировали республиканский штаб по подготовке к отопительному сезону. Соответствующее постановление подписал премьер-министра республики Алексей Песошин.

В состав штаба вошли 30 человек. Начальником назначили министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона Марата Айзатуллина, а его заместителем - замглавы Минстроя Татарстана Алексея Фролова.

Республиканскому штабу необходимо до 5 июля разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке организаций и муниципальных образований республики к работе в отопительный период 2023/2024. В него должны войти диагностика, модернизация систем жизнеобеспечения, замена изношенных и отработавших нормативный срок сетей и оборудования, оснащение объектов приборами учета энергоресурсов.

Напомним, правительство России выделит Татарстану 4,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

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