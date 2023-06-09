В Зеленодольском районе открыли туристический остров «Татарские Мальдивы»

В районе реализуются восемь проектов в сфере туризма

В Зеленодольском районе Татарстана на территории глэмпинга «Утрау» состоялось открытие свайного острова для отдыха «Татарские Мальдивы».

Отдыхающим будут доступны 14 новых зеркальных надводных домиков с бассейном, сауной, пляжем и прогулочной прибрежной зоной общей площадью четыре тысячи квадратных метров. В проект было инвестировано около 130 миллионов рублей.

Как отметила во время церемонии открытия руководитель дирекции по развитию природных территорий и экотуризма в РТ Оксана Саргина, Зеленодольский район вошел в перечень муниципальных образований, в которых будет развиваться туристическое направление.

- Сейчас здесь порядка восьми инвестиционных проектов, часть из них на стадии проработки концепции, часть - на стадии выделения земельного участка. Таким образом, можно не выезжать из Зеленодольского района, используя для отдыха разные локации, - отметила Саргина.

Ранее мы сообщали, что в Лаишево построят курорт за 24 миллиарда рублей с яхтами и роскошными отелями.

Для отдыхающих доступны бассейны Фото: принтскрин видео.

Зеркальные дома расположены на острове Фото: принтскрин видео.

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