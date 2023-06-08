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НовостиОбщество8 июня 2023 11:50

В Татарстане предложили объявить Год молодежи

Инициатива прозвучала на заседании Госсовета
Адам САГАЛ
Чиновник подчеркнул, что необходимо менять философию молодежи

Чиновник подчеркнул, что необходимо менять философию молодежи

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане руководитель местного Минмолодежи предложил объявить Год молодежи в республике. Инициативу Ринат Садыков озвучил на заседании Госсовета РТ.

Чиновник подчеркнул, что необходимо менять философию молодежи, ориентировать их на то, чтобы они еще больше могли быть полезными. По его мнению, это станет возможным «через наполнение программ и проектов новым содержанием, ценностями, высокими смыслами».

Ранее мы сообщали, что в Казани хедлайнером Дня молодежи станет Мари Краймбрери. Мероприятие состоится 24 июня в экстрим-парке «Урам» (0+).

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