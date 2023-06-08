Госсовет Татарстана утвердил 11 новых мировых судей

Они были назначены по представлению и.о. председателя Верховного суда республики Эдуарда Каминского.
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В этот четверг, 8 июня, на очередном заседании Госсовета Татарстана были утверждены 11 новых мировых судей. На эти должности с трехлетним сроком полномочий были в итоге назначены:
- Рустам Салахутдинов (судебный участок № 5 по Альметьевскому району);
- Айгуль Маннанова (судебный участок № 7 по Зеленодольскому району);
- Миляуша Биктимирова (судебный участок № 4 по Кировскому району Казани);
- Мария Абызова (судебный участок № 2 по Мензелинскому району);
- Эдуард Миндубаев (судебный участок №1 по Советскому району Казани);
- Аяз Гиздатуллин (судебный участок № 2 по Тукаевскому району);
- Александр Тякмаев (судебный участок № 2 по Чистопольскому району).
Также без огранияения срока полномочий мировыми судьями были назначены:
- Елена Ефремова (судебный участок № 2 по Бугульминскому району);
- Асия Батршина (судебный участок № 2 по Елабужскому району);
- Роберт Заляев (судебный участок № 10 по Нижнекамскому району);
- Роза Шумунова (судебный участок №6 по Советскому району Казани).
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