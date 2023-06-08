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НовостиОбщество8 июня 2023 9:18

Госсовет Татарстана утвердил 11 новых мировых судей

У семерых из них трехлетний срок полномочий
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Они были назначены по представлению и.о. председателя Верховного суда республики Эдуарда Каминского.

Они были назначены по представлению и.о. председателя Верховного суда республики Эдуарда Каминского.

Фото: скриншот

В этот четверг, 8 июня, на очередном заседании Госсовета Татарстана были утверждены 11 новых мировых судей. На эти должности с трехлетним сроком полномочий были в итоге назначены:

- Рустам Салахутдинов (судебный участок № 5 по Альметьевскому району);

- Айгуль Маннанова (судебный участок № 7 по Зеленодольскому району);

- Миляуша Биктимирова (судебный участок № 4 по Кировскому району Казани);

- Мария Абызова (судебный участок № 2 по Мензелинскому району);

- Эдуард Миндубаев (судебный участок №1 по Советскому району Казани);

- Аяз Гиздатуллин (судебный участок № 2 по Тукаевскому району);

- Александр Тякмаев (судебный участок № 2 по Чистопольскому району).

Также без огранияения срока полномочий мировыми судьями были назначены:

- Елена Ефремова (судебный участок № 2 по Бугульминскому району);

- Асия Батршина (судебный участок № 2 по Елабужскому району);

- Роберт Заляев (судебный участок № 10 по Нижнекамскому району);

- Роза Шумунова (судебный участок №6 по Советскому району Казани).

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