Альметьевск закупает 6 пассажирских автобусов за 65 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе завершится 15 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Альметьевске исполком закупает 6 пассажирских автобусов «НЕФАЗ». На портале госзакупок размещен соответствующий тендер. На эти цели выделено 65,6 миллиона рублей.

В сопутствующих документах уточняется, что автобус должен вмещать не менее 73 пассажиров, количество сидячих мест — не менее 40. Транспортное средство должно быть оснащено гидроусилителем руля, тахографом, аппаратурой спутниковой навигации.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 15 июня.

Ранее мы сообщали, что в Набережные Челны новые автобусы поступят до середины июля.

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