ФОТО: kzn.ru

На День России в Казани пустят дополнительные пригородные поезда, информируют в пресс-службе администрации города. Увеличенные составы электричек будут курсировать из столицы Татарстана в Ижевск, Нижний Новгород и Сосновку.

Такое решение было принято для улучшения транспортной доступности для жителей Татарстана в праздничный день. С подробной информацией об изменениях в графике курсирования пригородных поездов можно ознакомиться по телефону: +7(937)625-04-33, а также на официальном сайте ППК «Содружество».

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