ФОТО: kzn.ru

В Казани начался капитальный ремонт школ. О предстоящих работах рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Известно, что в планах отремонтировать 17 учебных заведений города.

В среду, 7 июня, с ходом работ ознакомился Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. Во время рабочей поездки он поручил уделить особое внимание качеству материалов при ремонте, а также отметил, что все работы должны быть выполнены в строго установленные сроки.

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