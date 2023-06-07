ФОТО: Прокуратура Республики Татарстан

Главу жилищной инспекции Татарстана наказали за бездействие, передает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что местный житель обратился в инспекцию с жалобой на незаконное начисление платежей за вывоз ТКО. Однако позже он получил ответ, в котором значилось – факт нарушения не установлен из-за отсутствия документов.

Когда в дело вмешалась прокуратура, выяснилось, что действия жилищной инспекции являются незаконными. Ее руководителя наказали штрафом согласно статье 5.59 КоАП РФ.

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