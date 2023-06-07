ФОТО: скриншот с видео Дениса Спирина

На площади Речников в Чебоксарах открылся новый офис туристско-информационного центра. Об этом сообщил глава администрации столицы Чувашии Денис Спирин в своём телеграмм-канале.

По мнению Спирина, это наиболее удачное место расположения ТИЦ, и для туристов, и жителей города. Кроме того, он сможет помочь гостям Чувашии сориентироваться и выстроить прогулочный маршрут, узнать об интересных местах Чебоксар, экскурсиях и достопримечательностях. Денис Спирин также напомнил о том, что в прошлом году увеличение турпотока в столицу Чувашии составило 30%. Это означает, что в республике имеется потенциал к дальнейшему его развитию.

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