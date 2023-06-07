В Татарстане будут судить депутата совета сельского поселения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане будут судить депутата Совета Сарабикуловского сельского поселения за растрату, передает пресс-служба республиканского Следственного комитета.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемая одолжила своим подругам деньги, взятые с расчетного счета компании «Сатурн-Урал», где на тот момент она являлась директором. «Позаимствовать» средства пришлось, потому что у нее самой необходимой суммы для помощи знакомым не было.

Стоит отметить, обвиняемая вину признала и уже возместила ущерб. Ранее 57-летняя женщина уже была осуждена за присвоение денежных средств. Очередное уголовное дело депутата вместе с обвинительным заключением накануне было передано в суд.

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