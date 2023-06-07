23 июня из Казани в Екатеринбург запустят авиарейсы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23 июня из Казани в Екатеринбург запустят новые авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба компании «Уральские авиалинии».

Первый полет запланирован на 23 июня. В дальнейшем рейсы по маршруту Екатеринбург – Казань – Екатеринбург будут летать дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Жителям Екатеринбурга в пресс-службе авиакомпании предлагают отправиться в Казань, чтобы взглянуть на белокаменный кремль и башню Сююмбике. А казанцам рекомендуют посетить экскурсию по общественному пространству «Ельцин-центр» в Екатеринбурге.

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