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НовостиОбщество7 июня 2023 9:08

В Татарстане в 2022 году появились 129 студентов-миллионеров

Они получили гранты на IT-проекты
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Хайруллина, регион по абсолютному количеству студенческих IT-проектов идет наравне с Москвой.

По словам Хайруллина, регион по абсолютному количеству студенческих IT-проектов идет наравне с Москвой.

Фото: Оксана ЗУЙКО

В Татарстане за 2022 год появились 129 студентов-миллионеров, которые получили грант на IT-проекты, сообщил на пресс-конференции глава Минцифры республики Айрат Хайруллин. По словам министра, регион по абсолютному количеству студенческих IT-проектов идет наравне с Москвой. Лучшие из стартапов будут представлены в сентябре на Kazan Digital Week-2023, где разработчики смогут найти себе инвесторов.

Как отметил Айрат Хайруллин, пять-десять лет назад было сложно представить, что студент, разбирающийся в IT, может получить грант на реализацию своего проекта.

Напомним, в Казани пройдут первые в истории международные «Игры Будущего».

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