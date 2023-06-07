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НовостиОбщество7 июня 2023 8:03

Глава Следкома поручил доложить о расследовании массовой драки иностранцев в Казани

Инцидент произошел около одного из торговых центров
Адам САГАЛ
Причиной драки мог стать дорожный конфликт

Причиной драки мог стать дорожный конфликт

Фото: Тимур ХАНОВ.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования массовой драки с участием иностранцев. Инцидент случился 3 июня, в субботу, в Казани.

Как сообщает пресс-служба Следкома, драка иностранцев произошла около одного из торговых комплексов в Приволжском районе Казани. Согласно предварительной информации, ее причиной стал дорожный конфликт. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому поручено доложить о проводимом расследовании и выясненных обстоятельствах.

Ранее мы сообщали, что в автобусе Казани кондуктор устроил драку с женщинами.

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