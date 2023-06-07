Прогноз на лето благоприятный, поэтому урожай обещает быть хорошим Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Зеленодольском районе Татарстана раньше срока созрела клубника, здесь уже начали собирать первый урожай. Местные поля способны обеспечить ягодой жителей республики вплоть до ноября.

На ферме супругов Ситдиковых выращивают итальянский сорт клубники. Для нее здесь созданы оптимальные условия – система полива из Израиля, плодородная земля и профессиональный агроном, сообщает «Вести Татарстан». Были, конечно, и волнительные моменты – речь о возвратных заморозках.

- Мы за день все поля укрыли «агроспаном» от заморозков и тем самым спасли ягоду, — рассказала помощник владельца фермы Эльвира.

В целом прогноз на лето благоприятный, поэтому урожай обещает быть хорошим.

На садовых участках садоводов-любителей клубника еще только завязалась. Об урожае могут говорить лишь те, кто выращивает ее в теплицах, но таких энтузиастов в республике немного.

Ранее мы сообщали, что 76 фермеров Чувашии будут бороться за грант «Агростартап».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram