На строительство новой дороги под Казанью направили еще 773 млн рублей

Дорожная инфраструктура будет проложена к массовой застройке Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство новой автодороги в Лаишевском районе под Казанью дополнительно направят 773 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета республики.

Протяженность новой дороги составит 5,2 километра. Она будет примыкать к автодороге село Усады — поселок Столбище. Исполнителю необходимо будет закончить работы в срок до 30 ноября 2024 года.

На строительство этой дороги уже выделяли свыше 3 миллиардов рублей. Дорожная инфраструктура будет проложена к массовой застройке — до 2030 года в Лаишевском районе Татарстана намерены возвести 4,4 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее мы сообщали, что на ремонт дороги Набережные Челны - Сарманово выделили свыше 188 миллионов рублей.

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