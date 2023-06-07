Мэр Набережных Челнов обозначил сроки появления проката электросамокатов в городе

Магдеев уточнил, что в городе уже ведется подготовка инфраструктуры для использования электросамокатов. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что прокат электросамокатов в городе появится, когда будут обозначены четкие правила по их использованию. Тему подняли на комиссии по безопасности дорожного движения.

- Не думайте, что мы принципиально против. Мы за, и осознаем, что это удобно и современно. Но есть определенные „но“, которые сегодня прямым образом влияют на жизнь и безопасность, — подчеркнул градоначальник.

Магдеев уточнил, что в городе уже ведется подготовка инфраструктуры для использования электросамокатов.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах скончался упавший с электросамоката мужчина.

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