В Бугульминском районе дали старт строительству элеватора за 2,9 миллиарда рублей

Проектная мощность будущего элеватора до 450 тысяч тонн зерна в год. Фото: Николай ХИЖНЯК

В этот вторник, 6 июня, в Зеленорощинском сельском поселении Бугульминского района Татарстана торжественно заложили первый камень в строительство элеватора за 2,9 миллиарда рублей.

- В урожайные годы в республике под реализацию имеется порядка двух миллионов тонн зерна. Поэтому проект очень актуальный. Пропускная способность этого элеватора до 450 тысяч тонн в год, - заявил глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров.

Стоит отметить, что в будущем комплексе будет хранится зерно не только со всего юго-востока республики, но из соседних регионов России.

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