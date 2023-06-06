«Том Сойер Фест — Казань» откроется 10 июня на улице Волкова

В рамках фестиваля укрепят брандмауэрную стену, которой порядка 150 лет. Фото: пресс-служба «Том Сойер Фест — Казань»

10 июня в 12. 00 на зеленой зоне у домов № 78 и № 80/21 по улице Волкова пройдет открытие VIII сезона «Том Сойер Фест — Казань» (6+). Гости праздника смогут посетить мастер-классы, выставку, послушать музыку и рассказы жителей о домах.

В этом году организаторы фестиваля решили создать сквер, посвященный движению «Том Сойер Фест» и старой Казани. Сейчас совместно с институтом развития города обсуждаются варианты проектов.

Кроме того, в рамках фестиваля планируется укрепить брандмауэрную стену, которой порядка 150 лет. Вместе с тем для украшения стены приглашают поучаствовать в конкурсе всех, кто занимается граффити, сообщают организаторы.

СПРАВКА КП

«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды. Силами активистов и на средства партнеров приводятся в порядок старые дома и ценные объекты. К примеру, в Свияжске в 2022 году волонтеры восстановили волжский дебаркадер 1969 года.

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