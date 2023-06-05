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НовостиОбщество5 июня 2023 18:40

Врачи Чувашии спасли женщину с редкой опухолью гортани

Медики онкодиспансера провели сложную операцию 70-летней пациентке
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Минздрав Чувашии

ФОТО: Минздрав Чувашии

Врачи Чувашии спасли женщину с опухолью гортани, передает республиканский Минздрав. Медики онкодиспансера и областной клинической больницы провели сложную операцию 70-летней пациентке.

Сообщается, что у женщины выявили редкую специфически расположенную опухоль, поэтому ей требовалось хирургическое вмешательство.

«Ювелирную» операцию врачи провели успешно. Им удалось сохранить голос, функции гортани и уменьшить послеоперационные осложнения у женщины.

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