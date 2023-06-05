В Нижнекамском районе обнаружено тело утонувшего рыбака

Водолазы обнаружили тело утонувшего в восьми метрах от берега Фото: МЧС Татарстана

В реке Зай Нижнекамского района Татарстана вечером 4 июня утонул мужчина. На место прибыли спасатели.

В ходе поисковых работ водолазы обнаружили тело утонувшего в восьми метрах от берега, неподалеку от села Нижние Челны.

Согласно предварительной версии, мужчина рыбачил с берега и в какой-то момент оступился и упал в воду.

Ранее мы сообщали, что на реке Солонка в Татарстане утонул 16-летний подросток.

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