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НовостиОбщество5 июня 2023 5:24

К поступлению в вуз Набережных Челнов готовятся более 100 иностранцев

Речь идет о педуниверситете
Роман ЕФРЕМОВ
На сегодняшний день в вузе Набережных Челнов обучаются более 300 иностранных граждан. Фото: Набережночелнинский педуниверситет

На сегодняшний день в вузе Набережных Челнов обучаются более 300 иностранных граждан. Фото: Набережночелнинский педуниверситет

Более 100 иностранцев готовятся к поступлению в Набережночелнинский педуниверситет. Они проходят обучение на подготовительном отделении. Это жители Египта, Камеруна, Колумбии, Афганистана, Мавритании. Все они обеспечены жильем в общежитиях вуза.

Ректор вуза Альфинур Галиакберова провела встречу с иностранцами. Им напомнили о важности соблюдения правил и норм проживания в студенческом общежитии. Также глава образовательного учреждения подчеркнула, что необходимо соблюдать требования, которые касаются образовательной деятельности и визового режима.

Всего на сегодняшний день в вузе Набережных Челнов обучаются более 300 иностранных граждан.

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