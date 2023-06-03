В итоге, стимулирующие выплаты были назначены восьми педагогам. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Буинске молодым педагогам вручили по 20 тысяч рублей. Они стали победителями конкурса «Поддержка молодых педагогов». Его участниками могли стать учителя в возрасте до 35 лет, имеющие стаж работы в районных школах от 1 до 4 лет. В итоге, стимулирующие выплаты были назначены восьми педагогам.

По словам главы Буинского района Раниса Камартдинова, который встретился с победителями, образовательные учреждения района уже не первый год сталкиваются с дефицитом учителей. Особенно востребованы педагоги иностранных языков и начальных классов. За последние пять лет в район прибыло 36 специалистов. Поэтому, по его словам, поддержка очень важна.

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