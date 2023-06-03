Работы должны быть завершены в течение четырех месяцев Фото: Владимир МАЗЕНКО

На ремонт самолета Ту-144 на улице Четаева в Казани направят более 18 млн рублей. На это выделено дополнительное финансирование. Соответствующие документы с тендером разместили на сайте госзакупок.

Деньги пойдут на третью фазу работ, которые включают демонтаж внутренней отделки, замену перегородки кабины пилота, новые полы и прочее. В документе также говорится, что работы должны быть завершены в течение четырех месяцев после заключения контракта с подрядной организацией.

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