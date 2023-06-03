Волынец считает, что для увеличения своего дохода, частные клиники содействуют рекламе абортов. Фото: ТГ-канал Ирины Волынец

В Татарстане предложили ввести ограничение на аборты в частных клиниках. С такой инициативой выступила детский омбудсмен республики Ирина Волынец.

По ее словам, нужно разрешить делать аборты только организациям системы обязательного медицинского страхования. Волынец считает, что для увеличения своего дохода, частные клиники содействуют рекламе абортов. Она обратилась с таким предложением в Государственную думу. Напомним, что в 2017 году парламентарии отказались принимать подобный закон. В этот раз комментариев от депутатов еще не поступало.

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