Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2023 11:11

В Татарстане учредили компанию по контролю над природными ресурсами

Об этом сообщили в Институте развития городов республики
Елена СКВОРЦОВА
Компания будет заниматься арендой и управлением имущества, а также торговлей, гостиничными услугами, строительством, благоустройством и прочее

Компания будет заниматься арендой и управлением имущества, а также торговлей, гостиничными услугами, строительством, благоустройством и прочее

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане учредили компанию по контролю над природными ресурсами. Об этом сообщили в Институте развития городов республики. Она называется ООО «Управление природными ресурсами».

Компания будет заниматься арендой и управлением имущества, а также торговлей, гостиничными услугами, строительством, благоустройством и прочее. Главой организации назначен 34-летний Марсель Минуллин, который ранее работал начальником отдела стратегического планирования и приватизации в Минземимуществе Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram