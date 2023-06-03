Компания будет заниматься арендой и управлением имущества, а также торговлей, гостиничными услугами, строительством, благоустройством и прочее Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане учредили компанию по контролю над природными ресурсами. Об этом сообщили в Институте развития городов республики. Она называется ООО «Управление природными ресурсами».

Компания будет заниматься арендой и управлением имущества, а также торговлей, гостиничными услугами, строительством, благоустройством и прочее. Главой организации назначен 34-летний Марсель Минуллин, который ранее работал начальником отдела стратегического планирования и приватизации в Минземимуществе Татарстана.

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