Глава Татарстана поручил обеспечить детям безопасный и качественный летний отдых

На организацию детского отдыха в этом году выделено более 2 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В республике началась детская оздоровительная кампания. В связи с этим глава Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить для детей безопасный и качественный летний отдых.

В этом году в республике будет работать 128 летних лагерей, 1345 пришкольных лагерей. Всего участниками смен станут порядка 168 тысяч ребят. Глава Татарстана отметил, что необходимо организовать детский отдых на хорошем уровне и обеспечить содержательную программу. Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности, включая и перевозки детей и питание.

Отметим, что на организацию детского отдыха в этом году выделено более 2 млрд рублей.

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