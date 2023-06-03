Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2023 9:03

Глава Татарстана поручил обеспечить детям безопасный и качественный летний отдых

В республике началась детская оздоровительная кампания
Елена СКВОРЦОВА
На организацию детского отдыха в этом году выделено более 2 млрд рублей.

На организацию детского отдыха в этом году выделено более 2 млрд рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В республике началась детская оздоровительная кампания. В связи с этим глава Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить для детей безопасный и качественный летний отдых.

В этом году в республике будет работать 128 летних лагерей, 1345 пришкольных лагерей. Всего участниками смен станут порядка 168 тысяч ребят. Глава Татарстана отметил, что необходимо организовать детский отдых на хорошем уровне и обеспечить содержательную программу. Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности, включая и перевозки детей и питание.

Отметим, что на организацию детского отдыха в этом году выделено более 2 млрд рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram