Новый комплекс будет трехэтажным и расположится за пределами исторической части. Фото: spasskiy.tatarstan.ru

Новый гостиничный комплекс в Болгаре планируют достроить к июню 2024 года. Об этом сообщили в правительстве республики Татарстан.

Решение о строительстве новой гостиницы было принято главой республики Рустамом Миннихановым в начале 2023 года. Это было связано с увеличением туристического потока, а той гостиницы, что там уже есть, не хватает. Только с начала этого года Болгар посетило более 155 тысяч туристов.

Новый комплекс будет трехэтажным и расположится за пределами исторической части. Строительство началось в апреле. Там будет 185 номеров на 300 человек, а также конференц-зал, игровой зал для детей и ресторан.

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