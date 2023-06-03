В Татарстане за 15 лет по программе капитального ремонта обновили более 11,5 тысяч домов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в 662 многоквартирных домах идет капитальный ремонт. Об этом сообщил глава минстроя республики Марат Айзатуллин. Он также отметил, что в 84 домах, в том числе проводится замена 215 лифтов.

По словам главы ведомства, в 190 домах работы выполнены на 70%, 55 объектов полностью закончены. Министр отметил, что этап торгов прошли 730 объектов, на выполнение строительно-монтажных работ размещено на четыре дома.

В Татарстане за 15 лет по программе капитального ремонта обновили более 11,5 тысяч домов. Условия жилья улучшились у 2 миллионов человек.

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