Посмотреть шоу и подпевать артистам собрались тысячи жителей столицы Фото: Даниил ОПАРИН

Вчера, 2 июня, Сергей Лазарев и Элвин Грей выступили на Дне химика в Казани. Концерт проходил у Центра семьи «Казан». Посмотреть шоу и подпевать артистам собрались тысячи жителей столицы.

Помимо выступления знаменитых артистов в программе также были и другие развлекательные мероприятия. Например, мастер-классы по аквагриму, фотозоны, фуд-корт, акробатическое шоу, салют.

Напомним, что в этом году исполнилось 60 лет со дня выпуска продукции одного из флагманов казанской промышленности — предприятия «Казаньоргсинтез».

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