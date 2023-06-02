Глава Татарстана посетил детский сад и библиотеку в Московском районе Казани

Раис осмотрел детский сад № 395, который рассчитан на 280 мест. Фото: пресс-служба

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил детский сад и библиотеку в Московском районе Казани. Об этом рассказали в его пресс-службе.

Раис осмотрел детский сад № 395, который рассчитан на 280 мест. Всего здесь работают 12 групп. К слову несколько из них работают с детками с фонетико-фонематическими нарушениями и с расстройством аутистического спектра. Работают с малышами 20 педагогов.

Также глава республики заехал в библиотеку № 27, где осмотрел зал и аудитории open space. Здесь оборудованы зоны с Wi-Fi, а также можно поработать на компьютерах библиотеки.

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